Velike kadrovske težave v italijanskem kmetijstvu

Italijansko kmetijstvo potrebuje vsaj 100 tisoč sezonskih delavcev za poletno obiranje sadja in zelenjave, opozarja italijansko kmetijsko združenje Coldiretti. Ob tem pritiska na vlado Maria Draghija in zahteva več dovoljenj za priseljevanje tujih delavcev, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

"Kmetije potrebujejo delovno silo. Od Trentina do Sicilije so se razmere močno poslabšale in obstaja resnična nevarnost, da bomo izgubili proizvode, ki so zdaj dozoreli na poljih," opozarjajo v združenju kmetov.

Lani je Italija izdala 69 tisoč dovoljenj za vstop delavcem iz držav, ki niso članice EU, od tega 42 tisoč za kmetijstvo, vendar v združenju poudarjajo, da to ne pokriva potreb italijanskega kmetijstva.

Tuja sila je nujno potrebna

V združenju Coldiretti so mnenja, da je tuja delovna sila za italijansko kmetijstvo nujno potrebna. Vsak četrti kmetijski proizvod v Italiji pridelajo tuji delavci. Italija večinoma uporablja začasne delavce iz tujine, ki vsako leto prečkajo mejo za sezonsko delo in se nato vrnejo v domovino, navaja APA.

A po mnenju združenja bi bilo treba tudi prejemnikom socialne pomoči, študentom in upokojencem omogočiti začasno delo v kmetijstvu. To bi po oceni združenja zahtevalo načrt poklicnega usposabljanja, ukrepe za zmanjšanje birokracije in omejitve stroškov dela.

Osebja primanjkuje tudi v turizmu in gostinstvu

Pomanjkanje osebja poleg kmetov občutijo tudi v turizmu in gostinstvu. V storitvenem sektorju potrebujejo okoli 390 tisoč oseb, vendar imajo podjetja v 40 odstotkih primerov težave pri iskanju potrebnega osebja.

"Zaradi pandemije gostinstvo in turizem nista mogla zagotoviti minimalne stabilnosti, ki je obstajala prej, zato so delavci iskali nekaj drugega. Zaposlili so se kot kurirji, gradbeni delavci, skladiščniki in vozniki," je po poročanju APA pojasnil Paolo Manca, predsednik Federalberghi, sardinijskega združenja hotelirjev.