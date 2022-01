Velika Britanija ukinila večino ukrepov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson je napovedal, da bodo v Veliki Britaniji prihodnji teden ukinili večino ukrepov, ki so do zdaj veljali za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Marca naj bi ukinili tudi izolacijo za pozitivne na novi koronavirus.

Boris Johnson je povedal, da se omejitve blažijo, ker vladni znanstveniki menijo, da je verjetno, da je povečanje števila okužb, ki ga je povzročila zelo nalezljiva različica omikron, "zdaj doseglo vrhunec na nacionalni ravni", piše ABC News.

Od prihodnjega četrtka v Veliki Britaniji ne bo več treba nositi mask, covidna potrdila pa ne bodo več obvezna za vstop v nočne klube in na dogodke, kjer bo prisotno večje število ljudi. Prav tako vlada ljudem ne svetuje več, naj delajo od doma.

"Ukrepe moramo zamenjati s priporočili in napotki," je dejal Johnson in med drugim povedal, da bo pravilo o samoizolaciji, čeprav poteče 24. marca, poskušal ukiniti prej, če se bodo podatki o virusu še naprej izboljševali.

Zahteva, da se okuženi samoizolirajo za pet celih dni, ostaja, vendar je Johnson dejal, da se bo tudi ta ukrep končal v prihodnjih tednih.

Število okužb se je zmanjšalo

Čeprav so bolnišnice v severni Angliji še vedno precej obremenjene in okužbe v šolah še vedno naraščajo, je Johnson dejal, da se sprejemi v bolnišnice in število bolnikov v enotah za intenzivno nego drugod po Angliji stabilizirajo ali upadajo.

Uradni podatki so pokazali, da se je število okužb z novim koronavirusom v večini delov Združenega kraljestva zmanjšalo prvič po začetku decembra. Vlada je v sredo poročala o 108.069 novih primerih, kar je približno polovica dnevnega števila, potrjenega med prazniki.

Kljub temu je Johnson ljudi pozval, naj ostanejo previdni v zadnjih tednih zime, in poudaril, da pandemije "ni konec".

Novico so pozdravila podjetja, zlasti tista, ki se zanašajo na delavce, ki bodo ponovno naselili mestna središča, pa tudi gostinstvo in turizem. Toda nekateri so dejali, da morajo uradniki podati več podrobnosti o svojih načrtih za dolgoročno spopadanje s koronavirusom. Johnsonov tiskovni predstavnik je dejal, da bo vlada tak načrt objavila "v kratkem".

Podobno omilitev omejitev sta napovedala tudi Škotska in Wales.

Velika Britanija ima sicer drugo največje število smrtnih žrtev (152 tisoč) zaradi pandemije, takoj za Rusijo, kjer je do danes umrlo okoli 153 tisoč covidnih bolnikov.