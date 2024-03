Velika afera v Europolu: iz sefa izginili zaupni dokumenti z osebnimi podatki zaposlenih

Na sedežu Europola v Haagu je lansko poletje izginilo več zaupnih dokumentov z osebnimi podatki najvišjih policijskih uradnikov za kazenski pregon, ki naj bi bili pod ključem, na varnem, v varovanem skladišču. Osebni podatki izvršne direktorice Europola Catherine De Bolle in drugih visokih uradnikov so v javnost pricurljali nekje pred septembrom, poroča Politico.

"Direktorat Europola so o izginotju več osebnih datotek nekaterih uslužbencev obvestili 6. septembra 2023. Ko so uradniki preverili vse evidence agencije, so odkrili še dodatne manjkajoče datoteke," so zapisali v sporočilu pri Europolu.

Kljub obsežni preiskavi in izmenjevanju zapiskov osebja, kako so datoteke izginile, še vedno ni jasno, kako natančno se je ta zmešnjava zgodila. "Glede na vlogo Europola kot organa kazenskega pregona izginotje osebnih datotek uslužbencev predstavlja resno kršitev varnosti in osebnih podatkov," so še navedli pri Europolu v internem sporočilu na oglasni deski, datiranem 18. septembra lani.

Dokumente našli na javnem kraju

Nekatere od izgubljenih dokumentov je na zapuščenem javnem kraju v Haagu po incidentu našel nek državljan in jih odnesel na policijsko postajo, še razkriva Politico, ki kot vir navaja štiri sedanje in nekdanje uradnike Europola, ki so vedeli za incident. Pojasnili so še, da ni znano, koliko časa natančno so dokumente pogrešali, niti zakaj so izginili iz skrbno varovanega skladišča.

BREAKING: #Europol has lost the personnel files of its top executives, more specifically Europol's Executive Director De Bolle and three of her deputy directors, Jürgen Ebner, Andrei Lințǎ and Jean-Philippe Lecouffe, three of the four officials said. Not very professional 🤔 pic.twitter.com/kjZL4nLkiH — K Andersen (@KAnders48488386) March 27, 2024

Izginuli dokumenti so bile osebne datoteke izvršne direktorice Europola Catherine De Bolle in treh njenih namestnikov, Jürgena Ebnerja, Andreia Lințǎja in Jean-Philippa Lecouffeja, so povedali trije od štirih uradnikov.

Ti podatki lahko vsebujejo informacije o prijavi za zaposlitev uradnika, ustreznem usposabljanju, datumih rojstva, zakonskem stanu, vzdrževanih družinskih članih, trenutnem naslovu in druge informacije, ki jih hrani kadrovska služba.

Za izginotje kriva notranja nesoglasja?

Štirje uradniki so za Politico še razkrili, da so po incidentu suspendirali vodjo oddelka za človeške vire v agenciji Massimiliana Bettina in da je v internem obvestilu Europola zapisano še, da Bettin "do nadaljnjega ne bo na voljo."

Bettin je bil vodja kadrovske službe pri Europolu od leta 2016, v agenciji pa je sicer več kot 1.400 zaposlenih. Ena od teorij je, da bi lahko datoteke vzeli namenoma, da bi škodovali Bettinu zaradi domnevnih notranjih konfliktov v agenciji, so še navedli uradniki.

Tiskovna služba Europola zadeve ne želi komentirati, še razkriva Politico, češ da "ni v položaju, da komentira" notranje zadeve.