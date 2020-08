Člani Odbora za odprti trg (FOMC) ameriške centralne banke Federal Reserve so zaskrbljeni, da bo pandemija novega koronavirusa še naprej zavirala gospodarsko rast in lahko ogrozila tudi celoten finančni sistem, kažejo povzetki zadnjega zasedanja odbora, ki je potekalo 28. in 29. julija.

FOMC je konec julija ohranil ključno obrestno mero na praktični ničli, člani odbora s predsednikom Federal Reserve Jeromom Powellom na čelu pa so se strinjali, da bo zdajšnja kriza javnega zdravstva močno pritiskala na ekonomske aktivnosti, zaposlovanje in inflacijo na kratki rok ter predstavljala bistveno tveganje na srednji rok.

Centralni bankirji so večkrat poudarili potrebo po novem proračunskem svežnju pomoči kongresa, ki pa se mu do zdaj o tem še ni uspelo dogovoriti. Člani FOMC so jasni, da ekonomija potrebuje dodatno pomoč, sicer bo okrevanje po krizi težavnejše in predvsem dolgotrajnejše.

Obenem člani odbora izražajo zaskrbljenost nad rastjo javnega dolga, ki se je povzpel nad 26.600 milijard dolarjev.

Ameriško gospodarstvo je v drugem četrtletju nazadovalo za rekordnega 32,9 odstotka, v tretjem naj bi se rast vrnila, vendar pa zaradi krepitve pandemije ne bo tako močna, kot se je pričakovalo sprva. Če bo virus vztrajal, pa je ogrožen tudi finančni sistem.

V povzetkih zasedanja pa ni nobenega namiga o tem, kdaj se bo Centralna banka predvidoma odločila za povišanje obrestnih mer, tako ostaja v veljavi zadnja napoved, da se to letos še ne bo zgodilo. (STA)