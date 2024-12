V občinah Teočak, Srebrenik, Gradačac in Gračanica v Bosni in Hercegovini so zaradi obilnega sneženja razglasili stanje naravne nesreče. Nekateri deli občin so ostali brez elektrike zaradi okvar na daljnovodih. Zaradi sneženja so lokalne oblasti stanje naravne nesreče razglasile tudi za več delov Banjaluke. Po napovedih vremenoslovcev bo v BiH snežilo vse do vikenda