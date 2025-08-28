Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
6.33

Osveženo pred

6 minut

Vojna v Ukrajini

Več mrtvih v novem ruskem napadu na Kijev

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Foto: Reuters

V novem obsežnem ruskem napadu na Kijev so bili danes ubiti najmanj trije ljudje, 12 je ranjenih, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici. Znatno škodo je med drugim utrpelo več stanovanjskih objektov. Tarči agresije sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši dogodki dneva:

6.34 Več mrtvih v novem ruskem napadu na Kijev

6.34 Več mrtvih v novem ruskem napadu na Kijev

Po besedah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka je med mrtvimi tudi 14-letnik, župan Vitalij Kličko pa je sporočil, da se je v okrožju Darnitski zrušila petnadstropna stavba.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Ruska stran je medtem poročala o ukrajinskih dronih nad regijami Rostov, Belgorod in Smolensk ter nad leta 2014 priključenim polotokom Krim. Opozorilo pred zračnim napadom je kratek čas veljalo tudi v regiji Lipeck, mednarodno letališče v Volgogradu pa je preventivno omejilo obratovanje.

