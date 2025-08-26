Ukrajina je danes prvič javno in uradno priznala, da je ruska vojska vstopila v regijo Dnipropetrovsk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruske sile so sicer v to regijo v osrednjem delu Ukrajine prvič vdrle julija, v zadnjih tednih pa redno poročajo o napredku in zavzemanju tamkajšnjih vasi.

17.44 Ukrajina prvič priznala ruski preboj v regijo Dnipropetrovsk

"Vdrli so v Dnipropetrovsk in trenutno potekajo spopadi," je za AFP glede preboja ruskih sil povedal predstavnik ukrajinske vojaške uprave v regiji Viktor Tregubov.

Generalštab ukrajinskih sil je v ločeni izjavi sicer zanikal trditve Moskve, da so ruske sile v celoti zavzele dve vasi v Dnipropetrovsku blizu meje s sosednjo regijo Doneck, katere večji del že dlje časa nadzoruje Rusija.

Vendar pa je jasno, da ruska vojska počasi napreduje in kljub izgubam zavzema v veliki meri opustošena območja na vzhodu in jugu Ukrajine.

Dnipropetrovsk sicer ni ena od ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija po delni ali popolni zasedbi od februarja 2022 enostransko priključila, vendar pa njen vzhodni del leži blizu frontne črte, kjer divjajo srditi spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami.

17.15 Po napadu v ukrajinskem rudniku ujetih skoraj 150 delavcev

Skoraj 150 rudarjev je ujetih pod zemljo, potem ko so ruske sile napadle rudnik premoga v kraju Bilozerske na vzhodu Ukrajine, poročajo tamkajšnji mediji. En delavec je umrl, še trije so ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski mediji poročajo, da je rusko obstreljevanje povzročilo izpad električne energije v rudniku Bilozerske v bližini Dobropilje. Prizadeti rudnik leži približno 15 kilometrov od fronte.

Operater, ukrajinski dobavitelj električne energije DTEK, ni navedel natančne lokacije rudnika, je pa napad potrdil na Telegramu.

Reševalci so že na delu, da bi na površje spravili vse ujete rudarjev. Po navedbah vodje sindikata ukrajinskih rudarjev je ujetih 148 rudarjev.

Mesto Dobropilja, ki se nahaja v regiji Doneck, še vedno branijo ukrajinske sile. Pred nekaj tedni so ruske sile napredovale skozi ukrajinske obrambne linije tik pred tem rudarskih mestom, a so Ukrajinci ruske vojake potisnili nazaj, še piše dpa.

15.11 Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Razbitine drona, ki je na kraju pristanka pustil tudi krater, je sredi njive v ponedeljek odkril kmetijski delavec v bližini mesta Tartu na jugovzhodu Estonije, približno 75 kilometrov od meje z Rusijo, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška DPA.

Po navedbah generalnega direktorja estonske notranje varnostne službe gre verjetno za ukrajinski dron, katerega cilj napada je bilo rusko ozemlje. Ukrajina je namreč v noči na nedeljo napadla ruski terminal za nafto in plin v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju, kar je bil verjetno cilj tudi preusmerjenega drona, navaja DPA.

Kot je še dodal generalni direktor, je Rusija z motenjem signala GPS in drugimi elektronskimi sredstvi brezpilotni letalnik verjetno "preusmerila od njegovega končnega cilja".

Estonski premier Kristen Michal je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da Rusija že dlje časa uporablja motenje signalov GPS za motenje zračnega in pomorskega prometa v regiji. Sosednje države so tako že večkrat poročale o dronih, ki so končali na njihovem ozemlju. Podobni incidenti so se zgodili tudi na Poljskem, v Romuniji, Litvi in Latviji.