Ukrajinci: Eksplodiral je glavni naftovod za oskrbo Moskve

V ruski Rjazanski regiji je eksplodiral naftovod, ki v Moskvo dobavlja naftne derivate, poroča Obveščevalna služba Ukrajine (DIU). Kot navajajo, je močna eksplozija odjeknila na naftovodu Rjazan-Moskva, eni glavnih linij oskrbe ruske prestolnice z naftnimi derivati.

14.03 Na naftovodu odjeknila glasna eksplozija, zagorelo je

13.58 Rusija nasprotuje prisotnosti evropskih vojakov v Ukrajini po vojni

Po navedbah Obveščevalne službe Ukrajine je v Rjazanu na delu naftovoda po glasni eksploziji izbruhnil velik požar. Gasilska in reševalna vozila so bila v nekaj urah napotena na kraj nesreče, poroča Ukrinform.

There are reports about an explosion at the Ryazan-Moscow pipeline in Ryazan region of Russia.



The pipeline is one of the main sources that supplies oil products to Moscow.



Since 2018, it has been used for supplying gasoline by a Russian Transneft state company that also… pic.twitter.com/351BTnImJp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 27, 2025

Prebivalci so poročali, da policija in druge ekipe odpravljajo posledice eksplozije in požara na območju vasi Božatkovo v Rjazanski regiji.

An explosion reportedly hit the Ryazan-Moscow oil pipeline on August 26, one of the key fuel supply routes to the Russian capital. The pipeline, repurposed in 2018 by Transneft to transport gasoline—also used by Russia’s military—is now out of operation, RBC-Ukraine reports. pic.twitter.com/qF3Yz4M60X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025

Po poročanju ukrajinskih medijev je podjetje Transneft leta 2018 ta naftovod preuredilo za oskrbo ruske vojske z bencinom in gorivom.

Po navedbah ukrajinske obveščevalne službe je incident povzročil, da je bil pretok naftnih derivatov v Moskvo za nedoločen čas ustavljen.

Kremelj je danes sporočil, da nasprotuje povojni prisotnosti evropskih vojakov v Ukrajini. Po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je bila želja Rusija, da prepreči vojaško prisotnost držav Nata v Ukrajini eden od prvotnih razlogov za agresijo, ki jo je začela februarja 2022.

"Na takšne razprave gledamo negativno," je na vprašanje glede morebitne napotitve evropskih sil v Ukrajino po vojni odgovoril Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem so iz Kremlja sporočili, da mora biti vsako srečanje med ruskim in ukrajinskim predsednikom "dobro pripravljeno". S tem so zavrnili idejo, da naj bi kmalu prišlo do mirovnega vrha med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim.

"Vsako srečanje na najvišji ravni mora biti dobro pripravljeno, da je lahko učinkovito," je dejal Peskov in dodal, da so vodje ruskih in ukrajinskih pogajalskih sil v stiku, vendar datum prihodnjih pogajanj za zdaj še ni bil določen.

Ukrajina si pred morebitnimi pogovori prizadeva za varnostna jamstva, ki jih podpirajo evropske države. Z njimi bi si zagotovila varnost pred morebitnim novim ruskim napadom. Rusija medtem zahteva, da ji Ukrajina odstopi več ozemlja na vzhodu države, še navaja AFP.

"Varnostna jamstva za Ukrajino so ena najpomembnejših tem pogovorov o sporazumu," je še dejal Peskov, a dodal, da Moskva javno ne bo razpravljala o podrobnostih teh jamstev.

Zelenski je sicer v torek zvečer kot potencialne gostiteljice mirovnih pogovorov z Rusijo predlagal zalivske države, več evropskih držav in Turčijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnil v videu na omrežju X, bodo pogovori s predstavniki teh držav potekali ta teden. "Z naše strani bo vse pripravljeno v največji možni meri, da se ta vojna konča. Edini signal, ki ga pošilja Rusija, kaže, da se namerava še naprej izogibati resničnim pogajanjem," je dodal.

Kremelj je doslej zavračal predloge za srečanje Putina in Zelenskega, prav tako pa je izključil možnost srečanja v Evropi, češ da države EU glede vojne v Ukrajini niso nevtralne.