Več kot sto mrtvih, ujete ljudi in živali še rešujejo. V strahu pred novimi padavinami. #foto

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v četrtek naznanil devet milijard evrov pomoči za zvezno državo Rio Grande do Sul, ki so jo prizadele katastrofalne poplave. Po najnovejših podatkih brazilske civilne zaščite je v poplavah po obilnem deževju umrlo najmanj 107 ljudi, 754 je bilo poškodovanih, 134 pa jih je pogrešanih.

"Celotna država se je zavezala, da bo ljudem pomagala v najkrajšem mogočem času," je dejal predsednik.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Minister za finance Fernando Haddad je kongresu predstavil ukrepe, vključno z neposredno pomočjo prizadetim prebivalcem, subvencioniranimi posojili za majhna in srednje velika podjetja ter pomočjo podjetjem, delavcem, brezposelnim in upravičencem do socialnih programov. Paket vključuje tudi davčne olajšave ali podaljšane roke za plačilo davkov ter javna sredstva za prvo fazo obnove infrastrukture, zlasti mostov in cest, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Foto: Reuters

Po navedbah Lule bodo prihodnji teden naznanili še druge ukrepe za pomoč po ujmi, vključno s ponovnimi pogajanji o dolgu Ria Grande do Sul z ministrstvom za finance.

Poplave, ki so po navedbah strokovnjakov posledica podnebnih sprememb, so prizadele 1,7 milijona ljudi, 425 naselij je delno pod vodo, poškodovanih ali uničenih je 60 tisoč domov.

Foto: Reuters

Reševalci si še vedno prizadevajo rešiti številne ljudi in živali, ujete zaradi poplav, prizadetim pa dostavljajo tudi humanitarno pomoč.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters