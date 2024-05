Brazilija: v poplavah in zrušenju jezu najmanj 29 mrtvih #video

Jug Brazilije se spopada z obsežnimi poplavami, ki so terjale najmanj 29 življenj. Razmere v zvezni državi Rio Grande do Sul je dodatno poslabšalo zrušenje enega od jezov, zato bo število žrtev po pričakovanjih še naraslo. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v četrtek obiskal prizadeto regijo in obljubil obsežno zvezno pomoč.

Reševalci iščejo pogrešane med porušenimi hišami, pod mostovi in cestami. Da so ubežali naraščajoči vodi, so se številni zatekli na strehe hiš. Celotne skupnosti in mesta v omenjeni zvezni državi so odrezane od sveta, prekinjene so telefonske in spletne povezave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v regiji so razglasile izredne razmere. Foto: Reuters

Več kot deset tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove

Zaradi nevihtnega vremena je več kot deset tisoč ljudi moralo zapustiti svoje domove, medtem ko je več sto tisoč ljudi ostalo brez elektrike in pitne vode. Pouk je odpadel v celotni zvezni državi.

Oblasti v regiji so razglasile izredne razmere. Po besedah guvernerja Eduarda Leita se Rio Grande do Sul spopada z največjo naravno katastrofo v svoji zgodovini. Število smrtnih žrtev naj bi po njegovih besedah še naraslo.

Na delu več kot 600 vojakov

Brazilski predsednik je vzrok za nevihtno deževje pripisal podnebnim spremembam. Lula je med četrtkovim obiskom v družbi več ministrov regionalnim oblastem obljubil stoodstotno podporo.

Zvezne oblasti so na območje poleg letal, vozil in čolnov napotile še več kot 600 vojakov.

Največjo južnoameriško državo je deževje prizadelo po intenzivnem vročinskem valu. Vodostaj rek na prizadetem območju je bil zaradi nedavnih nalivov visok.