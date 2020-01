Tako je videti tradicionalni potop v ledeno vodo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot dva milijona Rusov se je danes udeležilo tradicionalnega potopa v ledeno mrzlo vodo, s katerim obeležijo krst Jezusa Kristusa. Obreda so se udeležili tudi številni neverujoči, saj velja prepričanje, da kopanje v ledeni vodi krepi telo in duha.

Po podatkih ruskega notranjega ministrstva se je ledenega kopanja udeležilo več kot dva milijona Rusov. Za varnost na skoraj 9000 krajih ob jezerih in rekah, kjer je potekal obred, je skrbelo več kot 40.000 varnostnikov. O incidentih ne poročajo, piše STA.

Verniki upajo, da se bodo s potopom očistili grehov. Obred spremlja zvonjenje zvonov. V skladu s pravoslavno tradicijo naj bi se verniki trikrat potopili v vodo, se prekrižali ter molili zase in za svoje bližnje.

V Moskvi je obred na različnih lokacijah spremljalo več sto pripadnikov varnostnih sil in reševalcev.

Ker so v preteklosti zabeležili smrtne primere, so oblasti pred obredom izdale opozorilo, ledeni potop je nevaren zlasti za starejše, ljudi s srčno-žilnimi boleznimi in otroke.

A ne le v Rusiji, tudi v mnogih drugih državah, med drugim v Srbiji, Ukrajini, Makedoniji, imajo enako tradicijo. Utrinke si lahko ogledate v videu zgoraj.