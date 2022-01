Več deset tisoč proticepilcev blokiralo ulice Dunaja #video

Na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa in cepljenju se je danes na Dunaju znova zbralo okoli 40 tisoč ljudi. Protest je po navedbah policije minil razmeroma mirno, nekaj oseb so pridržali.

Today,tens of thousands protest Austria’s compulsory COVID vaccines

Vienna https://t.co/YyN4IEsiRS — atusa sabagh (@goodbadatusa) January 8, 2022

Protestniki so predvsem izražali nasprotovanje cepljenju proti covid-19, ki bo v Avstriji s februarjem postalo obvezno. Podobni protesti so sicer na Dunaju potekali že v preteklih tednih.

Potem ko so v petek potrdili, da je z novim koronavirusom okužen tudi avstrijski kancler Karl Nehammer, so iz njegovega urada danes sporočili, da se ni okužil na smučanju, kot so poročali nekateri mediji. Virusa naj bi se nalezel od varnostnika.

Nehammer je za okužbo izvedel na rednem testiranju, sicer pa nima simptomov. Cepljen je bil tudi s poživitvenim odmerkom.

Happening now. Thousands in protests against COVID restrictions and vaccine mandates in Vienna, Austria. pic.twitter.com/xTZ9Sr0jfO — 𝐈𝐜𝐞𝐦𝐚𝐧🧊 (@HilbertJohanss1) January 8, 2022

V Avstriji je polno cepljenih okoli 72 odstotkov populacije.