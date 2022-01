V Italiji od danes obvezno cepljenje za starejše od 50 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji je danes začela veljati odločitev vlade, sprejeta v sredo, po kateri je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse, starejše od 50 let. Necepljeni imajo do konca meseca čas, da se cepijo, od 1. februarja pa bo moral vsak, ki se ne bo cepil oziroma dobil poživitvenega odmerka, plačati kazen sto evrov kazni.

Ukrep bo veljal do 15. junija in se nanaša na vse prebivalce Italije, ne glede na državljanstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izjema so le tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti.

Od 15. februarja bodo starejši od 50 let potrdilo o cepljenju ali prebolelosti v zadnjih šestih mesecih potrebovali tudi za prihod na delo.

Za vse Italijane za opravljanje dela sicer velja pogoj PCT, mlajši od 50 let lahko tako predložijo tudi negativen test, medtem ko bo za starejše nujno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. Tistim, ki kršijo ukrep, grozijo kazni od 600 do 1500 evrov.

Odločitev vlade o obveznem cepljenju starejših od 50 let je sicer v Italiji naletela na precej kritik, tudi v delu politike, številni pa so kritični do nizke kazni za necepljene.

Cepljenih ni še okoli 2,1 milijona Italijanov, ki so stari nad 50 let.