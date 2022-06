V železniški nesreči na Bavarskem najmanj tri smrtne žrtve #video

Vlak se je iztiril v vasi Burgrain blizu Garmisch-Partenkirchna. Zaradi poškodb obravnavajo 60 ljudi, 16 jih jih bilo huje poškodovanih, so po poročanju dpa sporočile lokalne oblasti v Garmisch-Partenkirchenu.

Garmisch-Partenkirchen / Germany – At least 3 dead and dozens seriously injured after a train derailment in southern Germany. Apparently many students among the victims. pic.twitter.com/5O95pNFhWg

Potniški vlak, ki je potoval proti Münchnu, se je iztiril iz za zdaj neznanih razlogov. Prevrnili so se trije vagoni. Trenutno se nadaljuje večja reševalna akcija, s katero poskušajo iz razbitin rešiti ujete potnike, je po navedbah dpa zatrdil govorec za policijo Stefan Sonntag.

At least three people were killed and several injured when a train derailed in southern Germany on Friday, an official from the district of Garmisch-Partenkirchen told CNN. https://t.co/nqeuHfr1AU