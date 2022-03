V Združenem kraljestvu dovolili uporabo pesticida, ki škoduje čebelam

Vlada Združenega kraljestva je v nujnih primerih dovolila uporabo pesticida, ki je v Evropski uniji skoraj v celoti prepovedan zaradi škode, ki jo lahko povzroči čebelam, poroča BBC. Tiskovni predstavnik ministrstva za okolje, hrano in podeželje je dejal, da so se za to odločili, saj je bila uporaba ene vrste tega pesticida na sladkorni pesi uspešna, za uporabo pa bodo veljali strogi pogoji. Izvršni direktor organizacije Wildlife Trusts Craig Bennett je dejanje vlade označil za škandalozno.

Študije so pokazale, da pesticidi poškodujejo živčni sistem in navigacijske sposobnosti čebel ter drugih opraševalcev. Pogosto končajo tudi v rekah in potokih ter tako škodujejo vodnemu življenju.

Uporaba pesticidov leta 2018 prepovedana v skoraj vseh državah EU

Zunanja uporaba pesticidov je bila leta 2018 prepovedana v skoraj vseh državah Evropske unije. Tedanji minister za okolje Michael Gove je takrat dejal, da se s prepovedjo pesticidov strinja, saj ne more "privoliti, da bi ogrozili populacijo opraševalcev".

Zaradi virusov rumene barve, ki napadajo sladkorno peso in širijo listne uši, je vlada zdaj dovolila uporabo le ene vrste pesticida − tiametoksan. Ocenjujejo namreč, da bi bilo lahko zaradi virusa prizadetega kar 70 odstotkov nacionalnega pridelka sladkorne pese. Predstavnik z ministrstva je dejal še, da odločitve niso sprejeli zlahka: "Tveganja ocenjujemo zelo natančno in za omenjeni pesticid izdajamo začasna nujna dovoljenja le, ko so izpolnjene stroge zahteve in ko ni drugih možnosti."

Direktor Wildlife Trusts pa odločitev britanske vlade močno kritizira: "Vlada je obljubila, da bo do leta 2030 zaščitila 30 odstotkov zemlje in ustavila umiranje dragocenih prostoživečih živali, hkrati pa je zdaj dala zeleno luč za uporabo zelo strupene kemikalije, ki lahko škoduje žuželkam in opraševalcem ter onesnažuje reke in potoke."

Po podatkih Nacionalne zveze kmetov (NFU) je v Združenem kraljestvu 300 kmetov, ki gojijo sladkorno peso. Foto: Pexels

Slovenija ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev



V Sloveniji od leta 2011, ko so okoljevarstveniki in čebelarji dosegli prepoved uporabe neonikotinoidov, za čebele smrtonosnih pesticidov, ne beležimo več množičnih pomorov čebel.



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo leta 2021 zagotovilo, da Slovenija ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev. Mnenje je skladno tudi s stališči Čebelarske zveze Slovenije. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je takrat namreč države članice pozvala, da se opredelijo do vrednosti zmanjšanja velikosti čebeljih družin ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti. Ministrstvo je mnenja, da je obstoječa vrednost ustrezna in da sočasno predstavlja ustrezen nivo zaščite za opraševalce tudi v prihodnje.

Izredne razmere v naravi

Po podatkih Nacionalne zveze kmetov (NFU) je v Združenem kraljestvu 300 kmetov, ki gojijo sladkorno peso, industrija pa podpira 9.500 delovnih mest, predvsem na vzhodu države. Da bodo zmanjšali tveganje za čebele, bo kmetom 32 mesecev po pridelku sladkorne pese prepovedano gojenje cvetočih rastlin.

Stephanie Morren iz Kraljevega društva za zaščito ptic (RSPB) je dejala, da imajo trenutno v naravi zaradi podnebja izredne razmere: "Ker kmetijstvo predstavlja 75 odstotkov zemlje v Angliji, brez podpore kmetov ne moremo ustaviti propadanja narave. Toda zelo strupeni pesticidi, kot so neonikotinoidi, pa v sistemu trajnostnega kmetovanja nimajo prostora."

"Vladi je treba zastaviti vprašanje, kako sta odobritev celo začasne uporabe teh kemikalij in ogrožanje upadajoče populacije čebel na kakršenkoli način skladna z ustavljanjem upadanja prostoživečih živali. Namesto tega je treba podpreti kmete, da odvisnost od teh škodljivih kemikalij zmanjšajo," je zaključila.