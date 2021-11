Sladkim pijačam se ne morejo odpovedati niti čebele #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznanec si je zunaj pustil plastenko fante, ki sta jo obiskali dve čebeli. Z medsebojnim sodelovanjem sta kar sami odvili zamašek, da sta se lahko dokopali do sladke vsebine.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, na katerem čebeli s skupnimi močmi odvijeta zamašek plastenke fante. Privabila ju je pijača, v kateri je visok delež sladkorja. Mogoče sta si želeli olajšati delo z uživanjem visokih koncentracij sladkorja v pijači.

Znano je, da lahko pomagate čebelam s sladkorno vodo, vendar se morate prepričati, da čebela potrebuje pomoč.

Če opazite čebelo, za katero menite, da je izmučena, se najprej prepričajte, da je na istem mestu vsaj petinštirideset minut. Premikanje čebele ni priporočljivo, razen če je v nevarnosti, da je poteptana. Ko se prepričate, da je izmučena, jo izjemoma lahko prestavite na bližnji cvet. Če to ni mogoče, kot zadnjo možnost pripravite sladkorno raztopino belega sladkorja in vode v razmerju 1:1. Nekaj kapljic mešanice nakapajte na žličko ali podobno površino in jo postavite poleg čebele. Pod nobenim pogojem ji ne smete ponuditi medu, saj lahko vsebuje škodljive patogene.