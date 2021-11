Tudi polži se ne odpovedo kadilskim razvadam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na internetu se je že leta 2013 pojavil posnetek polža, ki "kadi cigareto" na skali. Poznavalci vretenčarjev to vrsto polžev pripisujejo k družini Arionidae ali po slovensko lazarjem. Na osnovi njegove rjave barve trupa in oranžnega spodnjega dela ga uvrščajo med vrsto Arion vulgaris, kar bi v prevodu pomenilo španski lazar.

Polži imajo radi papir, zato ga pogosto prežvekujejo. Zelo znani so tudi primeri, ko osebe poskušajo polže prisiliti, da kadijo marihuano. Na posnetku ni vidno, da bi polža kdorkoli prisilil v kajenje ali ga mučil, kot je bila to pogosta praksa tudi v Sloveniji, ko so najstniki med snemanjem mučili ali celo ubili žival, lastniki nekaterih pa za njih skrbijo zelo slabo. Kako nekateri ravnajo z živalmi, si lahko preberete v spodnjem članku:

A to seveda ne velja za polža na posnetku, ki ni pokadil t. i. "džointa", ampak je le prežvečil in povohal papir cigareta, kot so še zapisali na spletni strani Vice.