V ZDA proti covidu-19 cepili več kot pet milijonov ljudi

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je sporočil, da so do srede po državi proti koronavirusu cepili 5,3 milijona ljudi, v prihodnje pa naj bi se cepljenje pospešilo. V državi New York povprečno cepijo po 30 tisoč ljudi na dan, doslej pa je vsaj en odmerek cepiva prejelo 430 tisoč prebivalcev te ameriške zvezne države.

Minister za zdravje ZDA Alex Azar je zvezne države pozval, naj se ne držijo prioritetnega vrstnega reda cepljenja za vsako ceno, ampak naj ravnajo praktično, da se cepiva ne zadržujejo predolgo v skladiščih in ne pokvarijo, poroča STA.

V New Yorku je v bolnišnicah 8548 bolnikov s covidom-19, v četrtek pa so poročali o 197 mrtvih ter 7,39 odstotka pozitivnih testov. Potem, ko so pred tednom dni potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se širi hitreje, pa kljub pospešenemu testiranju novega primera okužbe s tem sevom v New Yorku niso odkrili. So pa potrdili prva primera okužbe z novim sevom v Pensilvaniji in Teksasu.

V bolnišnicah več kot 132 bolnikov

V ZDA zaradi covida-19 umre skoraj 4000 ljudi na dan, potrdijo pa več kot 250 tisoč novih okužb dnevno. V bolnišnicah je trenutno več kot 132 tisoč covidnih bolnikov.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je doslej v ZDA s koronavirusom okužilo 21,5 milijona ljudi, umrlo pa je skoraj 365 tisoč bolnikov s covidom-19.

Minister Azar je zatrdil, da dobro sodelujejo s tranzicijsko ekipo novoizvoljenega predsednika ZDA Josepha Bidna in so zavezani urejeni predaji pooblastil. Doslej so imeli že 300 sestankov in do 20. januarja, ko bo Biden prevzel oblast, jih Azar napoveduje še več.