V ZDA padel nov rekord okužb

V ZDA so v zadnjih 24 urah prvič od začetka epidemije novega koronavirusa potrdili več kot 90 tisoč novih okužb. V državi, kjer število okužb narašča od sredine tega meseca, so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa v četrtek zvečer poročali o 91.295 okužbah v enem dnevu.

Do zdaj so v ZDA potrdili največ okužb z novim koronavirusom na svetu, in sicer skoraj devet milijonov. V zadnjih 24 urah je umrlo še 1.021 bolnikov z boleznijo covid-19, skupaj pa že 228.625, kar predstavlja največ smrtnih žrtev na svetu. Najvišje dnevno število potrjenih novih okužb pred včerajšnjim rekordom je bilo 88.973, zabeležili pa so jih v soboto.

Okužbe se trenutno najhitreje širijo na srednjem vzhodu države. V ZDA se je pretekli teden skupaj okužilo kar pol milijona ljudi. Borzni indeks Dow Jones je zaradi naraščanja okužb in smrti ter zato, ker niso sprejeli drugega stimulacijskega paketa za gospodarstvo, v četrtek padel za 900 točk. Pet dni pred volitvami je demokrat Joe Biden osrednjo ost svoje kampanje proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uperil prav v slabo upravljanje zdravstvene krize.