V Zagrebu se je več sto mladih zabavalo pozno v noč

Na Hrvaškem zadnje dni beležijo več kršitev ukrepov za obvladovanje epidemije. V Zagrebu se je ta konec tedna dvakrat zbralo nekaj sto mladih, ki so se zabavali ob alkoholu in glasni glasbi. Hrvaška ima sicer precej boljšo epidemiološko sliko od Slovenije.

V petek zvečer se je v Zagrebu okoli tisoč mladih udeležilo zabave na prostem. Hrvaška policija je zbrane opozorila, da ne spoštujejo epidemioloških ukrepov in naj se razidejo, kar so zatem tudi storili.

S sabo so prinesli alkohol in zvočnike

Kljub temu pa se je v soboto zvečer na zagrebškem Jarunu nove zabave udeležilo okoli 700 mladih. Kot poroča Jutarnji list, so mladi zavzeli plažo manjšega jezera in zasedli terase zaprtih kavarn Aruba in Žiraffa. Poleg piva, vina, pelinkovca in vodke so nekateri s sabo prinesli tudi zvočnike, iz katerih je donela glasna glasba, okoli zvočnikov pa se je zbralo večje število ljudi, ki so plesali, piše medij.

Kot je za Jutarnji list povedal 20-letni študent Roko, ne gre pri tem za nobeno politiko, prišli so se le zabavat in popivat. Dodal je, da bodo, če bodo še naprej vsi zaprti v hiše, zaostali. Ena od udeleženk pa je novinarjem povedala, da če lahko pravila kršijo politiki, jih lahko tudi študenti. Ob tem je omenila pogreb Miroslava Tuđmana, najstarejšega sina prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana.

Občasno se je mimo pripeljala tudi policija, a mladih v soboto zvečer ni poskušala razgnati ali legitimirati. Je pa množica ljudi za sabo pustila precej smeti, kar lahko vidite na fotografiji v zgornji objavi.

Na Hrvaškem so epidemijo novega koronavirusa uspešno obvladali. V zadnjih nekaj tednih potrdijo le še nekaj sto novih primerov na dan, v vsej državi je trenutno manj kot tri tisoč aktivno okuženih. Za primerjavo, v pol manjši Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 16 tisoč ljudi, v povprečju pa še vedno potrdimo okoli tisoč primerov na dan.