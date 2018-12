V Tuniziji po samosežigu novinarja izbruhnili protesti

V Tuniziji so po protestnem samosežigu novinarja, ki je želel opozoriti na slabe razmere v državi, izbruhnili protesti, ki so se v mestu Kasserine sprevrgli v nasilne spopade med protestniki in policijo. Slednja je proti njim uporabila solzivec. O protestih so poročali tudi iz prestolnice Tunis in nekaterih drugih mest.

V Kasserineu, ki leži okoli 300 kilometrov jugozahodno od Tunisa, so protestniki v torek zvečer zaprli ceste, zažigali pnevmatike ter metali kamenje in molotovke na pripadnike varnostnih sil.

Protestniki nosili napise "Dovolj!"

V Tunisu pa so se protestniki zbrali na osrednji aveniji Habiba Bourguibe in pri tem nosili napise "Dovolj!". Protesti so potekali tudi v Tebourbi na severu in Jbeniani na vzhodu države, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo notranje ministrstvo.

Protesti so izbruhnili po tistem, ko je policija sporočila, da je aretirala 18-letnega moškega v okviru preiskave o smrti novinarja Abdelrazzaka Zorguia, ki se je zažgal, da bi opozoril na slabe življenjske razmere v državi.

Moški po navedbah notranjega ministrstva prihaja iz Kasserinea, kjer si je novinar v ponedeljek vzel življenje. Slednji je pred smrtjo na internetu objavil video, v katerem opozarja na visoko brezposelnost in revščino ter navaja, da želi s samosežigom sprožiti "revolucijo". Aretiranemu moškemu oblasti očitajo sodelovanje pri dejanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Samosežig pred osmimi leti odnesel dolgoletnega voditelja

Samosežig novinarja spominja na podobno dejanje uličnega prodajalca Mohameda Bouaziza pred osmimi leti, ki se je protestno zažgal, da bi opozoril na mizerne razmere v državi. To je sprožilo proteste v državi, ki so z oblasti odnesli dolgoletnega voditelja Zineja El Abidina Ben Alija. Protesti, znani kot arabska pomlad, so se razširili tudi na druge arabske države in v nekaterih z oblasti odnesli avtokratske voditelje.