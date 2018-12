Umrl že drugi otrok v priporu ameriške mejne službe

V priporu ameriške carinske in mejne službe je v torek umrl osemletni Felipe Gomez Alonzo iz Gvatemale, vzrok smrti pa še ni znan. To je že druga smrt otroka v priporu ameriških zveznih oblasti po smrti sedemletne deklice iz Gvatemale Jakelin Caal.

Carinska in mejna služba je sporočila, da so fanta v ponedeljek odpeljali v bolnišnico v Almogordu v Novi Mehiki, ker je kazal znamenja bolezni. Postavili so mu diagnozo prehlada in vročine, mu dali antibiotik in sredstvo proti bolečinam ter ga po 90 minutah opazovanja vrnili v pripor.

Isti večer so ga spet sprejeli v bolnišnici, ker se mu je stanje poslabšalo, kmalu po polnoči v torek zjutraj pa je umrl.

Zunanje ministrstvo Gvatemale je sporočilo, da je otrok skupaj s 47-letnim Agustinom Gomezom prišel v ZDA 18. decembra pri teksaškem El Pasu, nakar so ju zaprli v 145 kilometrov oddaljenem Almogordu. Nameravala sta iti do Tennesseeja.

Sredi decembra zaradi dehidracije in lakote umrla deklica

Sredi decembra je v priporu v El Pasu umrla sedemletna deklica iz Gvatemale, in sicer zaradi dehidracije in lakote. Njeno truplo so vrnili v Gvatemalo, pogreb pa je bil v torek.

Demokratski kongresniki in organizacije za človekove pravice so ostro kritizirali ameriško vlado pod vodstvom Donalda Trumpa zaradi ravnanja z otroki v priporu.

Posebni poročevalec ZN o človekovih pravicah migrantov Felipe Gonzalez je v ponedeljek dejal, da ameriška vlada z zapiranjem otrok zaradi imigracijskega statusa krši mednarodno pravo.

Demokratka Xocitl Torres Small, ki bo od januarja v zveznem kongresu namesto republikanca zastopala okrožje, ki zajema območje okoli Almogorda, je sporočila, da je smrt otroka v varstvu zvezne vlade neopravičljiva.

Zahteva takojšnjo in podrobno preiskavo in več sredstev za zdravstvo na meji. "Namesto da bi takoj pomagala otrokom in zavarovala mejo, je oblast izsilila zaprtje vlade zaradi zidu," je sporočila demokratka.

Na tisoče migrantov je iz Srednje Amerike pripotovalo na ameriško mejo. Pravijo, da bežijo pred preganjanjem, revščino in nasiljem v svojih matičnih državah Gvatemali, Hondurasu in Salvadorju, poroča BBC.

Številni med njimi pravijo, da je njihov cilj naselitev v ZDA, čeprav ameriški uradniki opozarjajo, da bodo vsi, ki bodo nezakonito vstopili v državo, soočeni z aretacijo, pregonom in deportacijo​​​, še poroča BBC.