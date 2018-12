Sirska zračna obramba sestrelila izraelske rakete

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sirska zračna obramba je v torek ponoči nad Damaskom sestrelila izraelske rakete, ki so jih sprožila izraelska letala, poročajo sirski mediji. Iz Izraela so na drugi strani sporočili, da je šlo za obrambo letal pred protiletalskim ognjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska letala naj bi rakete sprožila nad libanonskim ozemljem, a so rakete letele proti Damasku. Kot je poročala sirska uradna tiskovna agencija Sana, jih je zračna obramba sirske vojske pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada "večino" uničila, preden so dosegle cilj. Vendarle so bili ranjeni tudi trije vojaki, uničeno pa skladišče orožja, je še poročala ta agencija.

V izraelski vojski podrobnosti nočnega spopada niso razkrili, je pa predstavnik vojske za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da so se letala "le branila pred sirsko zračno obrambo", ki je začela streljati na njih. Povedal je tudi, da na izraelski strani niso zabeležili nobene škode.

Izrael je doslej izvedel že nekaj bombnih napadov Siriji, ki naj bi bili, kot trdijo v Tel Avivu, uperjeni proti iranski vojski, ki podpira sirski režim. Prav tako naj bi napadali pošiljke naprednega orožja libanonski šiitski milici Hezbolah, ki jo prav tako podpira Iran, sovražnik Izraela.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že večkrat zagrozil, da ne bo dopustil Iranu, da bi se mirno vzpostavil kot vojaška sila v Siriji.