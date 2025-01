Po poročanju CBS News je vozilo na ulici Bourbon v priljubljeni Francoski četrti New Orleansa z veliko hitrostjo zapeljalo v množico, ki je tam praznovala začetek novega leta. Voznik naj bi nato izstopil in začel streljati, na kar se je policija odzvala s povračilnimi streli.

"Osmo okrožje trenutno obravnava incident z množičnimi žrtvami, v katerem je vozilo zapeljalo v veliko množico ljudi na ulicah Canal in Bourbon," je v izjavi sporočil mestni organ za izredne razmere Nola Ready in prebivalce pozval, naj se omenjenemu delu mesta izognejo.

A pickup truck slammed into a crowd during New Year’s celebrations, killing at least 10 people and injuring several others. A night of joy turned into a devastating tragedy. 🌙💔



