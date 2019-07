Katrina se ne more ponoviti, Barry bo ljudem očitno prizanesel #foto #video

Here is a look at Lakefront, Lake Pontchartrain - New Orleans, LA before the lake flood walls were closed! Also, Jim Cantore was spotted! - @JimCantore Permission: New Orleans Walks @WeatherBug #Barry #HurricaneBarry #TropicalStormBarry #TSBarry pic.twitter.com/tj22qV9PJk

Tropska nevihta Barry naj bi se zjutraj po krajevnem času v Mehiškem zalivu okrepila v orkan, vendar le v orkan prve (najnižje) stopnje z vetrovi do največ 119 kilometrov na uro. Prebivalci New Orleansa, pri katerih je spomin na uničujoč orkan Katrina pred 14 leti še vedno močno živ, ostajajo previdni, vendar pa se jim ponovitev katastrofe iz leta 2005 ne obeta.

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi orkana sicer že razglasil izredne razmere. Zvezna vlada je skupaj z lokalnimi oblastmi pripravljena na dostavo pomoči, v pripravljenosti pa so tudi reševalne ekipe. Naftna podjetja so že evakuirala delavce z naftnih ploščadi, sicer pa so v nižjih predelih ustja reke Misisipi skupaj evakuirali že deset tisoč ljudi. V pripravljenosti na posredovanje je tudi tri tisoč pripadnikov narodne garde z vso potrebno opremo.

Pls pray for New Orleans + all of LA. The current rain fall and coming hurricane Barry are projected to exceed the 20ft levee. This can cause significant damage just like hurricane Katrina did in 2005. Please leave and get to safety while you can. It’s going to get worse. pic.twitter.com/XDrPfH3ukG