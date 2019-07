Prvi orkan atlantske sezone Barry ni uresničil črnih napovedi

Do nedeljskega popoldneva je bilo v 23 zavetiščih države le še 300 ljudi, brez elektrike je bilo v Louisiani 75.000 odjemalcev, v Misisipiju 4000 in v Arkansasu 1800.

Do nedeljskega popoldneva je bilo v 23 zavetiščih države le še 300 ljudi, brez elektrike je bilo v Louisiani 75.000 odjemalcev, v Misisipiju 4000 in v Arkansasu 1800. Foto: Reuters

Barry je bil orkan prve stopnje le za kratek čas v soboto, v nedeljo zjutraj se je pomiril v tropsko neurje, v nedeljo popoldne pa je bil z vetrovi hitrosti do 55 kilometrov na uro le še tropska depresija. Edwards v nedeljo do večera ni vedel za nobeno smrtno žrtev neurja, povedal pa je, da so po državi morali rešiti pred poplavami skupaj 90 ljudi.

Do nedeljskega popoldneva je bilo v 23 zavetiščih države le še 300 ljudi, brez elektrike je bilo v Louisiani 75.000 odjemalcev, v Misisipiju 4000 in v Arkansasu 1800.

Foto: Reuters

Katrina se ni ponovila

Nasipi okrog New Orleansa so vzdržali in ni bilo ponovitve orkana Katrine iz leta 2005, po delih države pa sicer lahko še zapade tja do skupaj 30 centimetrov dežja in nevarnost večjih poplav še ni povsem minila.

Vršilec dolžnosti ameriškega ministra za domovinsko varnost Kevin McAleenan je dejal, da še naprej opazujejo razvoj dogodkov, vendar so optimisti, da ne bo hujšega. Županja New Orleansa, ki se je izognil katastrofi, LaToya Cantrell je dejala, da so lahko zelo srečni, ker ni bilo hujše škode.