Število žrtev napada v New Orleansu naraslo na 15

Napad se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil na eno od osrednjih ulic, kjer so številni praznovali vstop v novo leto. Moški je s poltovornjakom z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi, pri čemer jih je 15 ubil, še 35 pa ranil. V obstreljevanju s policijo je bil nato ubit.

Policija je napadalca identificirala kot 42-letnega Shamsuda-Din Jabbarja, vojnega veterana, ki je v vojski od leta 2007 do 2015 delal kot strokovnjak za informacijsko tehnologijo. Med letoma 2009 in 2010 je eno leto služboval v Afganistanu. Nazadnje je pred leti v Houstonu delal kot nepremičninski agent.

V njegovem vozilu so našli zastavo skrajne skupine Islamska država (IS) ter dve doma narejeni bombi. Policija napad preiskuje kot dejanje terorizma. Obenem išče morebitne sostorilce, saj menijo, da Jabbar za dejanje "ni bil odgovoren zgolj sam". FBI izvaja preiskave tako v Louisiani kot drugih zveznih državah.

Federal, state and city law enforcement swarm Canal St. more than 12 hours after the Bourbon St. terrorist attacks.



Portions of the French Quarter will be closed for 48 hours while FBI investigates.@FOX8NOLA pic.twitter.com/U97wMoDtAr