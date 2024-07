Versko zborovanje, ki ga je organiziral samooklicani lokalni guru Bhole Baba, je potekalo v bližini mesta Hathras v velikem šotoru na polju. Stampedo je izbruhnil po koncu dogodka, v katerem je po današnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 121 ljudi, od tega več kot sto žensk in najmanj sedem otrok. V bolnišnicah se še vedno zdravi 35 huje poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Očividci so poročali, da so ljudje nenadoma vdrli iz natrpanega šotora, ko je guru zapustil prireditev. Mnogim je v gosti množici spodrsnilo in so padli drug čez drugega v blatni jarek. Številne žrtve so se zadušile ali pa so jih poteptali, je povedal predstavnik lokalne vlade.

Stampedo se je začel, ko so verniki začeli slediti guruju

Predstavniki oblasti so sprva mislili, da je paniko med množico in posledično stampedo sprožil močan peščeni vihar, ki jo je zajel in zaslepil. Policija je kasneje potrdila, da se je stampedo začel, ko so verniki začeli slediti guruju Bholeju Babi, ki ima v rodni zvezni državi Uttar Pradesh veliko vernikov, drugje pa ni znan.

Premier zvezne države Yogi Adityanath, ki je obiskal več deset poškodovanih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem danes dejal, da tovrstne nesreče niso samo nesreče in da so odprli sodno preiskavo.

Po njegovih besedah je množica sledila guruju, ko je odhajal s kraja dogodka. Skupina žensk se je približala njegovemu konvoju, da bi se ga dotaknile. Sledili so jim drugi, nato pa so padli drug na drugega, saj so jih organizatorji potiskali. Policija zdaj išče organizatorje, saj jih želi zaslišati, vendar ni znano, kje je guru.

Tokratni stampedo najsmrtonosnejši po več kot desetletju

Stampedi so med verskimi praznovanji v Indiji sicer relativno pogost pojav, tokratni pa je bil najsmrtonosnejši po več kot desetletju. Največkrat jim botrujejo pomanjkljivi varnostni ukrepi in slabo upravljanje z množicami. Leta 2014 je v mestu Patna na vzhodu Indije na priljubljenem hindujskem verskem festivalu, s katerim slavijo zmago dobrega nad zlom, umrlo več kot 30 ljudi. Leta 2008 pa je v kraju Jodhpur v stampedu v hindujskem templju umrlo 224 romarjev, kar je bila ena najsmrtonosnejših tovrstnih nesreč v Indiji.