V Sudanu vse več smrti zaradi kolere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sudanu je zaradi okužbe s kolero umrlo osem ljudi. V državi so sicer v minulem mesecu našteli 184 primerov kolere, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in dodala, da si z oblastmi prizadevajo preprečiti nove smrti.