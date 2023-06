V Sudanu nov poskus prekinitve ognja

Sprti strani v Sudanu sta se v soboto dogovorili za 72-urno prekinitev ognja, ki se je začela danes ob 6. uri, so potrdili posredniki iz ZDA in Savdske Arabije. V državi so se sicer v soboto še okrepili spopadi med vojsko in paravojaško skupino Sile za hitro podporo (RSF), iz Kartuma so poročali o zračnih napadih, v katerih je umrlo 17 ljudi.