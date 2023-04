V streljanju v Marseillu ubiti trije moški

V francoskem mestu Marseille so bili v nedeljo zvečer in davi v več streljanjih, povezanih s trgovino s prepovedanimi drogami, ubiti trije moški. Osem drugih moških je bilo ranjenih, dva sta v kritičnem stanju, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala načelnica lokalne policije Frederique Camilleri.

Camillerijeva je sporočila, da so bili ustreljeni moški stari 16, 23 in 29 let. Nekateri so bili znani policiji, drugi pa ne. Dodala je, da policija še ne pozna natančnega motiva za streljanje, a je v Marseillu zelo razširjena trgovina s prepovedanimi drogami.

"Ta streljanja so očitno povezana s trgovino z drogami, to je edina stvar, ki je trenutno jasna," je dejala Camilleri. "Droge ubijajo in ubijajo zlasti v Marseillu," je dodala in opozorila, da preprodajalci drog pogosto uporabljajo strelno orožje.

Tolpe preprodajalcev drog obvladujejo stanovanjska območja

V Marseillu tolpe preprodajalcev drog obvladujejo celotna stanovanjska območja, med skupinami pa redno izbruhnejo smrtonosni spopadi. V soboto so bili v streljanju v trgovini z živili ranjeni štirje ljudje, še poroča dpa.

Od začetka leta je bilo v podobnih streljanjih ubitih 13 ljudi. Oblasti so pred kratkim začele izvajati osredotočene policijske operacije, katerih cilj je učinkovitejši boj proti trgovini z drogami.