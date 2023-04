V Srbiji v policijski akciji aretirali okoli 70 domnevnih članov kriminalnih skupin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 600 pripadnikov srbske policije je v sodelovanju z drugimi službami v torek izvedlo obsežno regionalno akcijo, v kateri so pridržali okoli 70 ljudi. V preiskavi so med drugim zaplenili več kosov orožja in ugotovili, da v Kraljevu deluje kriminalna skupina, ki usposablja morilce za kavaški klan, danes piše srbski časnik Blic.

Akcija, ki so jo policisti izvedli na 80 različnih lokacijah na območju Kruševca in Kraljeva, je potekala v sodelovanju s srbsko varnostno-obveščevalno agencijo (Bia), Europolom in državnim tožilstvom za organizirani kriminal.

Vodja službe za boj proti kriminalu Nemanja Đuran je za srbsko nacionalno televizijo RTS dejal, da so akcijo izvedli v največji tajnosti in da so pridržali pripadnike dveh organiziranih kriminalnih skupin. Ena po njegovih besedah prihaja z območja Beograda, druga pa iz Kraljeva.

V akciji so zaplenili več kosov orožja, streliva in bomb, več kilogramov različnih vrst droge, zlato ter več deset luksuznih avtomobilov. V preiskavi so po pisanju Blica našli tudi dokaze, da v Kraljevu deluje organizirana kriminalna skupina, ki usposablja morilce za združbo Kavaški klan.

Pridržane osebe sumijo kaznivih dejanj nepooblaščene proizvodnje in trgovine z drogami, nedovoljene proizvodnje, posedovanja in prometa z eksplozivnimi sredstvi, velike kraje, združevanja z namenom storitve kaznivih dejanj in poskusa uboja.