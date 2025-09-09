Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Torek,
9. 9. 2025,
20.04

1 ura, 6 minut

Torek, 9. 9. 2025, 20.04

1 ura, 6 minut

V Srbiji iščejo pobeglega bizona

A. P. K., STA

bizon, živalski vrt | Opozorili so, da gre za močno in divjo žival, zato naj se mu ljudje, če ga kje vidijo, ne približujejo. (Fotografija je simbolična.) | Foto Hina/STA

Opozorili so, da gre za močno in divjo žival, zato naj se mu ljudje, če ga kje vidijo, ne približujejo. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Hina/STA

Iz narodnega parka Fruška gora v Srbiji so danes sporočili, da jim je pobegnil bizon, ki ga iščejo že več dni. Ljudi so pozvali, naj se mu ne približujejo, saj da gre za močno in divjo žival.

Po poročanju srbskih medijev je pred tremi dnevi enemu od bizonov v nacionalnem parku Fruška gora, ki je v bližini Novega Sada, uspelo pobegniti iz ograjenega prostora parka, čuvaji pa si ga še vedno prizadevajo ujeti.

"Naš junak vztrajno 'ne posluša' in uživa v svoji pustolovščini"

"Naš bizonski samec se je odločil pokazati, da ima svojo voljo, ter že več dni ekipa čuvajev in strokovnjakov preizkuša različne strategije, da bi ga pripeljali domov. Toda naš junak vztrajno 'ne posluša' in uživa v svoji pustolovščini," piše v izjavi narodnega parka na Instagramu z naslovom Trmasti gospod bizon.

Ob tem so opozorili, da gre za močno in divjo žival, zato naj se mu ljudje, če ga kje vidijo, ne približujejo. Dodali so, da je ekipa narodnega parka na terenu ter si prizadeva, da bi ga varno vrnili v narodni park in da bi se "ta majhna bizonova pustolovščina srečno in varno končala".

