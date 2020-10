V spopadu migrantov v Bihaću dva mrtva, več ranjenih

V spopadu, ki je v sredo zvečer izbruhnil v skupini migrantov v Bihaću na severozahodu BiH, sta umrla dva človeka, deset jih je bilo huje ranjenih, osem pa lažje, poroča spletni portal klix.ba. Spopadli so se migranti iz Afganistana in Pakistana, vsi mrtvi in ranjeni so Pakistanci.

Incident se je po besedah tiskovnega predstavnika regionalnih oblasti zgodil v sredo okoli 22.15 na travniku blizu kantonalne bolnišnice v Bihaću. Tam je divje šotorsko naselje migrantov, ki skušajo iz BiH priti na Hrvaško in naprej v Zahodno Evropo, navaja STA.

O incidentu je policijo obvestila ena od okoliških prebivalk. Takoj po obvestilu so na kraj dogajanja prišli policisti. Tam je bilo od 70 do 80 migrantov, med njimi tudi ranjeni, je še pojasnil tiskovni predstavnik. Dejal je še, da so se spopadli migranti iz Afganistana in Pakistana ter pri tem uporabili nože in tope predmete. Vsi mrtvi in ranjeni so Pakistanci, njihovo identiteto pa še ugotavljajo, poroča STA.

Migranti, ki so bili udeleženi v spopadu, verjetno pobegnili

Policijsko preiskavo otežuje dejstvo, da so migranti, ki so bili udeleženi v spopadu, verjetno pobegnili v bližnji gozd. Policija mora tako najprej najti pobegle.