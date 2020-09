Belgijec v kombiju prevažal 34 nezakonitih prebežnikov

Ekipa Finančnega urada Celje je v nedeljo na avtocestnem počivališču Lopata na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med kontrolo kombiniranega vozila, ki ga je vozil 34-letni Belgijec, odkrila 34 nezakonitih prebežnikov. Ormoški policisti pa so v nedeljo zvečer prijeli 22 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pri tem pa sta jim pomagala državljana Moldavije in Ukrajine.

Belgijec je prevažal 34 nezakonitih prebežnikov. Foto: policija S Policijske uprave Celje so sporočili, da je ekipa Finančnega urada Celje na avtocestnem počivališču Lopata v smeri proti Mariboru med kontrolo kombiniranega vozila ugotovila, da je 34-letni belgijski voznik v tovornem delu vozila prevažal 34 nezakonitih prebežnikov iz Iraka, Irana in Turčije.

34-letniku so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države. Za 34 nezakonitih prebežnikov poteka postopek vrnitve hrvaškim varnostnim organom. Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, vozniku grozi 15-letna zaporna kazen.

Ormoški policisti prijeli 22 tujcev

Ormoški policisti pa so v nedeljo okoli 21.45 v kraju Hum pri nedovoljenem prestopu slovensko-hrvaške državne meje prijeli 22 tujcev, in sicer 15 državljanov Bangladeša in sedem državljanov Pakistana. Pomoči prebežnikom sta osumljena državljana Moldavije in Ukrajine, policija pa dogodek obravnava kot kaznivo dejanje nedovoljenega prestopa državne meje. Zadeva je v fazi predkazenskega postopka, v kateri poteka zbiranje obvestil in dokazov, so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Minuli vikend na Ilirskobistriškem prijeli večjo skupino nezakonitih migrantov

Na Ilirskobistriškem pa so konec tedna obravnavali kar 144 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo, so sporočili s koprske policijske uprave. Prijeli so tudi dva prevoznika. V Hrpeljah so namreč ustavili avto, iz katerega so pobegnili štirje potniki in voznik. Nekoliko kasneje so prijeli 36-letnega državljana Irana in dva prebežnika. Kot so pojasnili, je voznik avtomobila z italijanskimi registrskimi tablicami vozil od Obrova proti Materiji in ni ustavil na znake policistov.

V nedeljo popoldne so policisti v Sežani ustavili kombi, ki ga je vozil 31-letni državljan Srbije. V kombiju je bilo osem nezakonitih migrantov, ki so nelegalno prestopili državno mejo. Postopki s tujci in prevoznikom še potekajo.

133 migrantov so prijeli policisti, 11 so jih v državo vrnili italijanski varnostni organi. Med prijetimi migranti je 61 Pakistancev, 53 državljanov Bangladeša, 10 Afganistancev, devet državljanov Irana, po trije državljani Eritreje in Maroka, dva državljana Nepala ter po en državljan Alžirije, Iraka in Egipta.

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je po poročanju STA opozoril, da se število migrantov na tem območju veča. "Priča smo vedno večjim skupinam, ki jih policija zajame, tudi po več deset. Tako, da se nameravam v kratkem pogovoriti z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in bomo poskušali skupaj poiskati kakšno rešitev, da se te stvari umirijo," je za Radio Slovenija povedal Rojc.