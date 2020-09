Indija bo ob tem trendu kmalu prehitela ZDA

V Indiji je število okužb z novim koronavirusom preseglo šest milijonov, je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Samo v zadnjem dnevu so potrdili več kot 82 tisoč okužb. Do zdaj je v Indiji zaradi covid-19 umrlo 95.542 ljudi, od tega samo v zadnjem dnevu 1.039.

Število okužb se v Indiji z 1,3 milijarde prebivalcev trenutno širi hitreje kot kjerkoli drugje na svetu. Indija, ki je po številu okužb druga v pandemiji najbolj prizadeta država, bo ob tem trendu v nekaj tednih prehitela ZDA, kjer so prejšnji teden potrdili več kot sedem milijonov okužb, navaja STA.

Indijske oblasti in zdravniki ob tem opozarjajo na dva dogodka v Indiji prihodnji mesec, ki bi lahko dodatno prispevala k poslabšanju razmer - začetek hindujskega verskega festivala, na katerem se zbirajo velike množice ljudi, in volitve v državi Bihar, v kateri je približno 72 milijonov volivcev. Indijski premier Narendra Modi je v nedeljo prebivalce pozval, naj upoštevajo epidemiološka priporočila in tudi zunaj nosijo maske. "Ta pravila so orožje v vojni proti koronavirusu. So močno orodje za reševanje življenj," je dejal Modi po pisanju STA.