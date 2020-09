Hojs: Lahko se zgodi, da bomo spet razglasili epidemijo #video

Od danes se je desetdnevni karanteni ob vstopu v Slovenijo mogoče izogniti z negativnim testom na novi koronavirus. Države, ki niso na zelenem ali rdečem, so od zdaj na oranžnem seznamu. Italija, Avstrija in Madžarska s torkom zapuščajo zeleni seznam, hrvaške obmejne županije pa bodo na oranžnem, zato omejitev ob vstopu iz njih ne bo več. Notranji minister Aleš Hojs je na novinarski konferenci povedal, da bo vlada zaradi porasta novih okužb v prihodnjih dneh razpravljala o novih možnih ukrepih za zajezitev virusa. Med možnostmi je Hojs navedel vnovično razglasitev epidemije, dodatne omejitve zbiranja tudi na zasebnih zemljiščih in dodatno omejevanje delovnega časa gostinskih lokalov.

Uradni vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da so epidemiološki podatki za Slovenijo danes izrazito netipični. Spomnil je, da je bilo v Sloveniji v nedeljo ob dobrih 900 opravljenih testih potrjenih 39 novih okužb. Kacin je poudaril, da se nove okužbe še naprej širijo v domovih za starejše, nove primere pa so med drugim potrdili tudi pri zaposlenih v ljubljanski in mariborski bolnišnici. Po navedbah Kacina zaradi povečanega števila okužb ne bo prišlo do vnovičnega zaprtja države.

Vladni govorec je spomnil, da se je ob vstopu v Slovenijo od danes z negativnim testom na novi koronavirus mogoče izogniti desetdnevni karanteni. Notranji minister Aleš Hojs je dejal, da so ob pripravi sprememb vladnega odloka za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom upoštevali priporočila Evropske komisije: "Želja komisije je bila, da se ne ponovi pristop iz meseca marca ali aprila, ko so posamezne države članice vsaka posebej zapirale meje oziroma dovoljevale tranzite."

Hojs: Potniki morajo še vedno dokazati, od kod vstopajo v Slovenijo

Kot je pojasnil notranji minister, je Evropska komisija predlagala štiribarvni seznam držav. Poleg zelenega, oranžnega in rdečega so v Bruslju predlagali tudi sivi seznam, vendar se Slovenija zanj po besedah Hojsa še ni odločila: "Za sive države se mi še nismo odločili, gre pa za države, v katerih število testiranj ni dovolj visoko, da bi lahko sklepali na epidemiološke razmere v teh državah."

Po priporočilu Evropske komisije naj bi bile mejne vrednosti za zeleni seznam 25, za oranžni seznam od 25 do 50, za rdeči seznam pa nad 50 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. "Še vedno imamo na mejah kontrolne točke, kjer se ta odlok izvaja, še vedno je treba povedati, da se ob vstopu v Slovenijo izkazujejo dokumenti, ki so obratno dokazno breme, to morajo dokazati potniki, ki vstopajo v državo. Znižali smo tudi število izjem za rdeče in oranžne države," je pojasnil Hojs.

"Slovenija se je odločila, da za prvo listo držav povzame nemške uvrstitve, ker Nemčija najbolj sledi priporočilom Evropske komisije. Gre za razdelitev na barvne liste ter razdelitev na države v in zunaj EU. Iz tega seznama je jasno razvidno, katere evropske oziroma tretje države so na zelenem in rdečem seznamu, vse preostale države pa so na oranžnem seznamu," je povedal minister.

Glede možnih nadaljnjih ukrepov za zajezitev virusa je Hojs povedal, da bo vlada zaradi porasta novih okužb o tem razpravljala predvidoma v torek ali sredo: "Težko napovem, kaj vse bi zajemalo stanje oranžnega in rdečega stanja države. Lahko se zgodi, da bi bila spet razglašena epidemija, morda pride v poštev dodatna omejitev zbiranja z možnostjo zakonske omejitve, da je takšno zbiranje omejeno tudi na zasebnih zemljiščih, nadaljnja možnost je tudi dodatno omejevanje delovnega časa lokalov."

Na oranžnem seznamu tudi obmejne hrvaške županije

Dodal je, da se na mejah glede izdajanja karantenskih odločb ne bo spremenilo nič. Za tujce, ki prihajajo v Slovenijo z držav na oranžnem seznamu, in za vse, ki prihajajo z držav na rdečem seznamu, še vedno velja desetdnevna karantena, razen če predložijo negativni test na prisotnost novega koronavirusa, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji.

Če se želijo potniki na ta način izogniti karanteni, test ne sme biti opravljen v kateri od tretjih držav, je opozoril Hojs. Vstop v državo brez karantene in negativnega testa pa je mogoč za tiste, ki v Slovenijo prihajajo iz oranžno obarvane države članice EU oziroma schengenskega območja. Med temi bodo s torkom tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, na primer Istrska, Primorsko-goranska in Zagrebška županija.

Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na novi koronavirus. Če bo izvid testa negativen, ji bodo odločbo odpravili. Epidemiološko odrejene karantene zaradi rizičnega stika s pozitivno osebo z negativnim izvidom testa na novi koronavirus za zdaj še ni mogoče prekiniti, čeprav se po Hojsovih napovedih obetajo spremembe tudi na tem področju, poroča STA.