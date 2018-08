V spopadih v Gazniju v Afganistanu mrtvih več sto vojakov in talibanov

V spopadih med afganistanskimi silami in talibani v provinci Gazni na vzhodu Afganistana je bilo v štirih dneh ubitih ali je pogrešanih najmanj sto afganistanskih vojakov. Ubitih je bilo tudi najmanj 250 talibanov, so sporočili iz specialne enote afganistanske vojske.

Vojaki so bili ubiti oziroma jih pogrešajo po spopadih v središču mesta Gazni in okrožjih istoimenske province, so še navedli. Dodali so, da so okrepitve na poti iz Kabula v Gazni. Tudi iz urada predsednika Ašrafa Ganija, ki je o razmerah govoril z lokalnimi oblastmi, so sporočili, da je odredil dodatne sile. Pretekle okrepitve so sicer v zasedah zajeli talibani.

Ti so na Twitterju zapisali, da so vse ceste v Gazni njihove sile blokirale in da ne bodo pustili niti ene enote v mesto. Potem ko je v petek več sto talibanov začelo ofenzivo na mesto, se kljub več afganistanskim letalskim napadom na njihove položaje do danes niso umirile, je povedal poslanec regionalnega parlamenta Ali Akbar Kasimi.

Tamkajšnji prebivalci so morali po njegovih besedah zbežati, če so želeli preživeti. Trgovine in podjetja so zaprta že četrti dan zapored, je dodal. Številni talibani naj bi tudi ropali domove, česar neodvisno ni mogoče potrditi, navaja dpa. Poleg tega so prekinjene telekomunikacijske povezave.

Talibani so že zadnjih nekaj tednov izvajali napade na različna območja v provinci. Ta je večinsko pod njihovim nadzorom, z izjemo glavnega mesta.