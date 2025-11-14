Rusija je ponoči znova napadla Kijev, pri čemer je po poročanju ukrajinskega portala Kyiv Independent umrl najmanj en človek, več kot 20 je ranjenih. Pripadniki reševalnih služb so iz požarov in uničenja rešili več kot 40 ljudi. Ponekod so ostali brez elektrike in ogrevanja.

Pregled dneva:



8.57 V ruskem napadu na Kijev en mrtev in več ranjenih

Kyiv Independent ob sklicevanju na uradne vire poroča, da je v napadu umrl en človek, najmanj 24 je ranjenih, od tega naj bi jih pet hospitalizirali. Po podatkih portala so ruske sile nad ukrajinsko prestolnico izstrelile več sto dronov in raket.

Foto: Reuters

Pred tem so reševalne službe sporočile, da je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi ter da so iz požarov in uničenja po mestu rešili več kot 40 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V nekaterih delih mesta so zabeležili izpade elektrike. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da je bil poškodovan tudi del ogrevalnega omrežja, zaradi česar so ponekod začasno ostali brez ogrevanja.

Foto: Reuters