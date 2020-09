V Rimu več aretacij članov mafijske združbe Camorra

Italijanska policija je v okviru preiskav v Rimu in Neaplju proti mafijski združbi Camorra zaradi izseljevanja in oderuštva aretirala 13 ljudi, med njimi sta mafijska šefa Angelo in Luigi Moccia, so sporočili italijanski karabinjerji. Camorra je med drugim nadzorovala več restavracij v središču italijanske prestolnice.