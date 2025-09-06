Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
13.37

V Republiki Srbski napadli opozicijskega poslanca

srbska policija | Napad so ostro obsodili tako v PDP kot v drugih strankah, pa tudi vodja SNSD Dodik. Incident je na družbenem omrežju X danes opisal kot neljubi dogodek in dodal, da verjame, da ga bodo pristojni organi razjasnili. Nekatere od strank so del krivde za napad pripisale prav Dodikovi politiki. | Foto Reuters

Napad so ostro obsodili tako v PDP kot v drugih strankah, pa tudi vodja SNSD Dodik. Incident je na družbenem omrežju X danes opisal kot neljubi dogodek in dodal, da verjame, da ga bodo pristojni organi razjasnili. Nekatere od strank so del krivde za napad pripisale prav Dodikovi politiki.

Foto: Reuters

Poslanca parlamenta BiH Branislava Borenovića iz opozicijske srbske Stranke demokratskega procesa (PDP) sta v petek napadla neznana moška. Borenović velja za ostrega kritika oblasti v entiteti BiH Republiki Srbski z razrešenim predsednikom Miloradom Dodikom na čelu.

Branislav Borenović je na omrežju Instagram danes objavil posnetek nadzorne kamere, ki prikazuje trenutek napada. Na njem je mogoče videti Borenovića, do katerega, potem ko parkira avto in stopi iz njega, pritečeta moška s kapuco na glavi, ga popršita s solzivcem, potisneta ob tla in nato pobegneta.

Po besedah poslanca se je vse odvilo zelo hitro. "Ko sem izstopil iz avtomobila pred svojo stavbo, sta pristopila dva zamaskirana moška, mi popršila obraz, brez udarcev, nekaj zamrmrala in izginila," je zapisal na Instagramu.

Dodal je, da so ga po napadu pekle oči in da je po nekaj minutah poklical policijo. Ta je prišla zelo hitro, nato pa so ga odpeljali na urgenco, kjer so mu dali kapljice za oči.

Borenović prihaja iz stranke PDP, ki je del opozicije tako v parlamentu BiH kot v Republiki Srbski, kjer je na oblasti Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD).

Napad obsodil tudi Dodik

Napad so ostro obsodili tako v PDP kot v drugih strankah, pa tudi vodja SNSD Dodik. Incident je na družbenem omrežju X danes opisal kot neljubi dogodek in dodal, da verjame, da ga bodo pristojni organi razjasnili.

Nekatere od strank so del krivde za napad pripisale prav Dodikovi politiki.

Iz Naše stranke, ki je del vladajoče koalicije na državni ravni, so po poročanju portala N1 BiH med drugim sporočili, da vzroke za napad vidijo v vse intenzivnejšem spodbujanju političnih napetosti, sovražnem govoru in sistematičnem usmerjanju napadov na opozicijske politike s strani režima Milorada Dodika in njegovih struktur.

"To je opozorilni znak, da živimo v ozračju naraščajoče politične nestrpnosti in nasilja, ki v Republiki Srbski postaja normalizirano," so opozorili. Pri tem so spomnili na napad na predstavnika opozicije v parlamentu Republike Srbske Nebojšo Vukanovića.

Vukanoviću so neznanci marca pred domačo hišo v Trebinju zažgali avto, opozicija pa je za napad obtožila oblasti Republike Srbske z Dodikom na čelu.

