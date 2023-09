Včeraj Rusi izvedli več kot 70 napadov, na fronti znova tudi wagnerjevci #vŽivo

Ubiti in ranjeni so bili civilisti.

Ubiti in ranjeni so bili civilisti. Foto: Reuters

V sredo so ruske sile izvedle 44 zračnih napadov in 27 napadov z večcevnimi raketnimi sistemi ter z ukrajinskimi enotami sodelovale v 17 bojnih spopadih, pri čemer je bilo ranjenih in ubitih več civilistov. Poleg tega so sporočili, da naj bi se na fronto v regiji Doneck vrnili nekateri pripadniki skupine Wagner.

6.34 Rusi v sredo izvedli več kot 70 napadov

V sredo so ruske sile izvedle 44 zračnih napadov in 27 napadov z večcevnimi raketnimi sistemi ter z ukrajinskimi enotami sodelovale v 17 bojnih spopadih, je v večernem poročilu sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. "Na žalost so bili v ruskih terorističnih napadih ubiti in ranjeni civilisti. Uničeni ali poškodovani so bili stanovanjski objekti, bolnišnica in druga civilna infrastruktura," so sporočili iz generalštaba.

Uničeni in poškodovani so številni objekti. Foto: Reuters

6.30 Nekateri wagnerjevci so se iz Belorusije vrnili na bojišče v Ukrajino

Nekateri plačanci ruske skupine Wagner so zapustili Belorusijo in se vrnili na fronto v regiji Doneck, je za RBC-Ukrajina povedal tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Ilia Jevlašh.

"Gre za pripadnike, ki so bili na ozemlju Belorusije. Tam jih je bilo približno osem tisoč, zdaj pa se njihovi tabori tam razpuščajo. Nekaj borcev je odšlo v Afriko, nekateri pa so ponovno sklenili pogodbe z ministrstvom za obrambo Ruske federacije in se vrnili sem, v vzhodno Ukrajino, da bi sodelovali v napadih na Ukrajino," je pojasnil.