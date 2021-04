Požar se je hitro razširil, saj bolnišnica po navedbah civilne zaščite ni imela protipožarnega sistema, zaradi visečih stropov pa so se ognjeni zublji razširili na vnetljive predmete.

Iraške bolnišnice so zaradi dolgoletnega konflikta slabo vzdrževane, primanjkuje jim zdravil in bolnišničnih postelj. Incident v bolnišnici Ibn al Hatib, kjer zdravijo najtežje primere bolezni covid-19 v Bagdadu, je sprožil ogorčenje na družbenih medijih. Premier Mustafa al Kademi je zahteval preiskavo o vzroku požara.

Požar se je razširil v več nadstropij

Foto: Reuters Požar se je sredi noči, ko so bili ob 30 covidnih bolnikih na oddelku intenzivne nege številni sorodniki, razširil v več nadstropij. Na posnetkih, objavljenih na družbenih medijih, je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti ognjene zublje, medtem ko poskušajo bolniki in njihovi sorodniki zbežati na varno.

Večina žrtev je po navedbah civilne zaščite umrla, ker so jih morali premestiti in so jih odklopili z ventilatorjev za predihavanje, preostali pa so umrli zaradi vdihavanja dima.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so iz goreče zgradbe rešili 90 od približno 120 bolnikov in njihovih sorodnikov. Po navedbah oblasti je v požaru umrlo 23 ljudi, okoli 50 je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters