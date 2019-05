V Perzijskem zalivu napadena dva savdska tankerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vodah Združenih arabskih emiratov v Perzijskem zalivu sta bila napadena dva savdska tankerja, je danes sporočil savdski minister za energijo Halid al Falih. Kot je dejal, je šlo za sabotažo, tankerja pa sta močno poškodovana. Pri tem sicer ni prišlo do kakega izlitja, prav tako ni bil nihče poškodovan, je še povedal.

Ladji sta bili na poti v savdsko pristanišče Ras Tanura, kjer naj bi ju natovorili z nafto, ko so ju v nedeljo zjutraj napadli. Nafto naj bi prepeljali ameriškim strankam savdskega naftnega podjetja Saudi Aramco, je še pojasnil minister. Kdo naj bi stal za tem napadom in kako naj bi prišlo do sabotaže, pa minister ni povedal.

Zunanje ministrstvo Združenih arabskih emiratov je sicer v nedeljo sporočilo, da so bile pred obalo emirata Fudžajra tarče napada štiri trgovske ladje in da zadevo preiskujejo.

Do incidenta v Perzijskem zalivu je prišlo sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA. Slednje so v ta za izvoz nafte izjemno pomembno območje napotile letalonosilko, da bi zajezile krepitev vpliva Irana. Slednji pa je napovedal protiukrepe, med drugim blokado strateško pomembne Hormuške ožine.