Iranski predsednik: Ne bomo se uklonili pritisku ZDA

Iranski predsednik Hasan Rohani je v soboto zatrdil, da se ne bodo vdali političnemu in gospodarskemu pritisku, ki ga nad Iranom izvajajo ZDA. Na srečanju s predstavniki različnih političnih organizacij je dodal, da predaja ni združljiva z njihovo kulturo in vero ter da je ljudje ne bodo sprejeli, zato morajo najti rešitve.

Hasan Rohani je primerjal trenutni položaj države s položajem med osemletno vojno z Irakom v osemdesetih letih 20. stoletja. Dejal je, da ne more reči, ali je njihov položaj danes boljši ali slabši kot med vojno.

Iran bo prenehal spoštovati sporazum

Poudaril pa je, da so bili takrat podvrženi samo embargu na orožje, medtem ko imajo zdaj težave z bančništvom, prodajo nafte ter uvozom in izvozom, še piše na spletni strani iranskega predsednika. Udeležence srečanja je pozval, naj najdejo najboljše in najcenejše rešitve.

Foto: Reuters V sredo je Rohani sporočil, da bo Iran prenehal spoštovati dele mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015, če države, ki niso izstopile iz sporazuma, ne začnejo uresničevati svojih zavez predvsem na naftnem in bančnem področju.

Dal jim je 60 dni časa. Po izstopu ZDA iz dogovora in uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč obljubile, da sankcije ne bodo vplivale na njihovo izvajanje sporazuma, kar se v praksi ni zgodilo.

Ameriški predsednik Donald Trump je nato pozval Iran k pogovorom o njihovem jedrskem programu, kar so predstavniki islamske republike zavrnili. Trump ni izključil vojaškega posredovanja, iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da si ZDA ne bodo upale vojaško posredovati proti njim. Zatem so ZDA poleg letalonosilke in letalske eskadrilje na Bližnji vzhod poslale še vojaško ladjo in protiraketni sistem.