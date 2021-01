V perutninski tovarni zaradi uhajanja dušika umrlo šest ljudi

V tovarni za predelavo perutnine v Gainsvillu na severovzhodu ameriške zvezne države Georgia je v četrtek prišlo do nesreče, ko je iz hladilnega sistema ušel tekoči dušik. Zadušilo se je šest delavcev, 11 pa jih je končalo v bolnišnici. Trije so v kritičnem stanju.

Podpredsednik podjetja Foundation Food Group Nicholas Ancrum je sporočil, da je šlo za tragično nesrečo, do katere je prišlo zaradi počene cevi tekočega dušika. Tekoči dušik na prostem izpari v plin brez vonja, ki izriva kisik in v zaprtih prostorih je to smrtno nevarno. Nesrečo preiskujejo zvezne oblasti in lokalna policija, piše STA.

Tovarna je bila že večkrat kaznovana

Gainsville je središče perutninske industrije Georgie in s tem tudi ZDA, saj je največ obratov za predelavo perutnine prav v tej zvezni državi. V Gainsvillu je več tovarn, v katerih so zaradi težkega in slabo plačanega dela zaposleni skoraj izključno priseljenci iz Latinske Amerike, tako zakoniti kot nezakoniti.

Tovarna podjetja Foundation Food Group je bila doslej že večkrat kaznovana zaradi kršitev in pomanjkljive varnosti na delovnem mestu. Drugje sicer ni veliko bolje. V letu 2019 so v perutninskih tovarnah ZDA utrpeli poškodbo na delovnem mestu štirje od stotih delavcev, umrlo pa jih je 12, še navaja STA.