Veržej: zjutraj trčila osebni avtomobil in vlak

Zunaj naselja Veržej sta danes zjutraj trčila osebni avtomobil in vlak. Voznica avtomobila je zaradi bleščanja sonca spregledala vlak, čeprav so bile na prehodu spuščene polzapornice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.