V Parizu nameravajo v povezavi z napadom leta 2015 soditi 14 ljudem

Francoski protiteroristični sodniki so priporočili, da se 14 ljudem sodi v povezavi s terorističnimi napadi v Parizu in okolici pred štirimi leti, ko so med drugim napadli prostore satirične revije Charlie Hebdo.

Zaradi suma, da so pomagali pri izvedbi napadov, je trenutno v priporu 11 ljudi, tri še iščejo.

Po francoski zakonodaji se lahko osebe še pritožijo na odločitev, da se jim sodi.

Pred štirimi leti sta 7. januarja brata Cherif in Said Kouachi napadla prostore revije in pri tem ubila 12 ljudi. Naslednji dan je bila na obrobju Pariza ubita policistka, drugi strelec Amedy Coulibaly pa je dva dni kasneje zajel talce v judovskem supermarketu in ubil štiri ljudi.

Vsi, ki jim nameravajo soditi, so sokrivci

Vsi trije napadalci so bili v dveh obstreljevanjih s policijo ubiti. Tisti, ki jim nameravajo soditi, so obtoženi sokrivde pri napadih, saj so pomagali napadalcem, ko so jim med drugim priskrbeli orožje.

Sodni viri so še pojasnili, da preiskava v povezavi z napadi še vedno poteka, predvsem v Jemnu, ki ga je eden od bratov obiskal leta 2011.