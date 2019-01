Macron obsodil nasilje po protestih rumenih jopičev v Parizu

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto zvečer obsodil nasilne izgrede ob protestih rumenih jopičev v Parizu in zatrdil, "da bo pravici zadoščeno". Protestov po vsej Franciji se je sicer po ocenah policije udeležilo okoli 50.000 ljudi, v Parizu pa je znova prišlo do nasilnih izgredov.

Številke protestnikov so bile po novoletnih praznikih znova nekoliko višje kot pred tednom dni. V Parizu so jih po ocenah policije našteli okoli 3500, kar je okoli 800 več kot pred tednom dni in 2000 več kot še en teden prej.

Tudi po celotni Franciji so jih to soboto našteli več kot prejšnji teden, ko jih je bilo 32.000. Vendarle pa jih je še vedno občutno manj kot bilo ob začetku protestov novembra lani, ko je bilo na ulicah okoli 280.000 rumenih jopičev.

Foto: Reuters

Protesti so se začeli mirno in končali z nasiljem

Protesti v Parizu so se sprva začeli mirno, nato pa so popoldne postali nasilni, ko so se hoteli protestniki ob bregovih reke Sene prebiti do francoskega parlamenta, policija pa jih je ustavila. V spopadih med protestniki in policijo je slednja znova uporabila solzivec. Protestniki pa so zažigali gume in znova nekaj avtomobilov.

Policija je na sobotnih protestih prijela 34 izgrednikov, ni pa še jasno, koliko ljudi je bilo v izgredih ranjenih.

Foto: Reuters

Oblasti protestnike označile za prevratnike, ki želijo strmoglaviti vlado

Francoske oblasti so protestnike, ki vztrajajo na ulicah, označile za prevratnike, ki želijo strmoglaviti vlado. Francoski notranji minister Christophe Castaner je protestnike na Twitterju pozval k "odgovornosti in spoštovanju zakonov".

Macron pa je na Twitterju obljubil, da bo pravici zadoščeno in da tovrstnega nasilja ne bodo več dopuščali. "Vsakdo bi moral pokazati samoobvladovanje in uporabiti dialog," je pozval.

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2019

Foto: Reuters

Macronove napovedi izboljšav niso pomirile vseh protestnikov

Že pred tem je francoski predsednik napovedal nacionalno razpravo o široki paleti vprašanj, ki so jih izpostavili protestniki, od obdavčenja in življenjskih stroškov do dostopnosti do javnih storitev in drugih izzivov demokracije. Napovedal je tudi 10 milijard evrov vreden paket ukrepov, namenjenih olajšanju življenja upokojencev in slabo plačanih delavcev.

To je število udeležencev demonstracij sicer občutno zmanjšalo, a očitno še vedno ni prepričal vseh protestnikov, ki še kar vztrajajo vsako soboto. Protestno gibanje, ki uradno nima voditeljev ali organizatorjev in se je pojavilo v sredini novembra zaradi dviga trošarin na gorivo, se je očitno razklalo na tiste, ki so se pripravljeni pogajati z vlado, in tiste, ki vztrajajo na barikadah.

Gibanje rumenih jopičev sodeč po rezultatih javnomnenjske ankete, ki jo je v četrtek objavilo podjetje Odoxa Dentsu, podpira 55 odstotkov Francozov.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters