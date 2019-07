V Pakistanu aretirali snovalca terorističnih napadov v Mumbaju

Pakistanske oblasti so zaradi financiranja terorizma aretirale Hafiza Saeda, ki ga med drugim obtožujejo serije terorističnih napadov v Mumbaju leta 2008. Aretacijo so opravili v okviru širšega boja proti financiranju terorizma.

Vodjo skrajne islamske skupine Laškar-e-Taiba Hafiza Saeda je protiteroristična enota aretirala v vzhodnem pakistanskem mestu Lahore. Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je maja pozvala Pakistan, da ima do oktobra čas, da omeji financiranje terorizma, ali pa bodo dali državo na tako imenovani črni seznam, kar bi lahko vodilo v sankcije.

Aretacija le nekaj dni pred obiskom pakistanskega premierja v ZDA

Aretacija se je zgodila le nekaj dni pred obiskom pakistanskega premierja Imrana Kana v ZDA. V Islamabadu upajo, da bo obisk pripomogel k spremembi politike Washingtona do Pakistana in okrepitvi sodelovanja. Ameriški predsednik Donald Trump je aretacijo Saeda že pozdravil. "Po desetih letih iskanja so v Pakistanu aretirali tako imenovanega vodilnega načrtovalca terorističnih napadov v Mumbaju. V zadnjih dveh letih se je izvajal izreden pritisk, da so ga našli," je tvitnil Trump.

Trump je v začetku lanskega leta očital Pakistanu, da laže in zavaja Washington v globalni kampanji proti terorizmu. Odnosi med državama so se takrat še poslabšali. Decembra lani so se nato odnosi rahlo otoplili, ko je Trump poslal Kanu pismu, v katerem je prosil Pakistan, naj pomaga pri pogajanjih s talibani. V preteklosti so sicer Saeda že večkrat aretirali, a so ga zaradi pomanjkanja dokazov vsakokrat izpustili.

V terorističnih napadih je bilo ubitih več kot 160 ljudi

Pripadniki Laškar-e-Taiba, ki so bili oboroženi s kalašnikovkami, so novembra 2008 po morski poti prispeli v indijski Mumbaj in se tam podali na morilski pohod. Med obleganjem 20-milijonskega mesta, ki je trajalo tri dni, so med drugim napadli tudi med turisti priljubljeno kavarno, živahno končno postajo železnice, dva luksuzna hotela, judovsko središče in bolnišnico. V napadih je bilo ubitih več kot 160 ljudi.